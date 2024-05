Ab Montag wird die Bundesstraße 1 in Heyrothsberge saniert. Begonnen wird am Bahnübergang. Bis Ende Juni soll die Kreuzung B 1/ B 184 erreicht werden.

Am Montag: Sanierung der B 1 startet in Heyrothsberge

Heyrothsberge. - Am Montag startet die Sanierung der Ortsdurchfahrt Heyrothsberge. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich zwischen dem Bahnübergang und Netto-Markt und ist vom 3. bis 14. Juni geplant. Daran schließt sich der zweite Bauabschnitt vom Netto-Markt bis zur Kreuzung B 1/ B 184 an. Das Bauende ist am 28. Juni vorgesehen. Das teilte Peter Mennicke, Sprecher des Magdeburger Infrastrukturministeriums mit. Die Sanierung sei bewusst in den Zeitraum der Vollsperrung in Gerwisch gelegt worden, um die großräumige Umleitung, die bereits seit Baubeginn in Gerwisch Anfang April gültig ist, mit nutzen zu können.