Am Tag des offenen Denkmals öffnen sich zahlreiche historische Gebäude der Einheitsgemeinde Möckern

Der Tag des Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Da hat auch die Stadt Möckern einiges zu bieten.

Historische Baustoffe kamen beim Pflastern des Teehauses in Möckern zum Einsatz. Am Tag des offenen Denkmals kann das Werk bewundert werden.

Möckern/Loburg/Büden/Isterbies/Grabow - Auch in der Einheitsgemeinde Möckern öffnen am kommenden Sonntag zahlreiche Denkmäler ihre Pforten. So auch in Grabow. „Am Tag des offenen Denkmals werden die St.-Jakobi-Kirche und die Telegraphenstation in Ziegelsdorf ihre Türen öffnen“, informiert Torsten Wambach vom Heimatverein Grabow.