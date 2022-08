Beschädigter Schaltkasten/Ersatzbeschaffung schwierig Ampel in Gommern noch länger außer Betrieb

Die Ampel an einer der meistbefahrenen Kreuzungen in Gommern ist seit Monaten ausgefallen. Vandalismus am Schaltkasten ist die Ursache. Es wird voraussichtlich noch bis Mitte September dauern, bis die Ampel wieder funktioniert.