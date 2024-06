Die Amtshoftage in Möckern - eine Messe für Händler - hat an den Erfolg der Premiere im Jahr 2023 angeknüpft. Dabei konnte Regenwetter der Veranstaltung nichts anhaben.

Amtshoftage in Möckern trotzen dem Starkregen und bieten Besuchern regionale Produkte

Die Amtshoftage in Möckern waren gut besucht - besonders die jungen Gästen konnten sich austoben.

Möckern - Als weise Entscheidung stellte sich am 1. Juni 2024 heraus, bei den 2. Möckeraner Amtshoftagen eine Schlechtwetter-Variante vorbereitet zu haben. Im vergangenen Jahr konnte bei gutem Wetter der weitläufige Amtshof zwischen dem Schloss und dem Lochower Weg genutzt werden.

Regionale und überregionale Angebote treffen auf Interesse der Besucher

Angesichts der düsteren Wetterprognosen hatten die Organisatoren diesmal jedoch in dem großen ehemaligen Bullenstall eine Indoor-Variante für die Aussteller vorbereitet – und das war auch gut so: zwar schien nach der Eröffnung am Sonnabend für einige Stunden die Sonne, doch der zuvor angekündigte Starkregen prasselte dann gegen 16.30 Uhr tatsächlich über dem Amtshof im Lochower Weg nieder.

Am 1. und 2. Juni 2024 waren Interessierte eingeladen, sich über regionale Angebote zu informieren. Neben regionalen Anbietern und Dienstleistern gab es auch für Kinder zahlreiche Angebote, so etwa eine Strohrutsche und Jonglageangebote.