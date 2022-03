Anfassen und mitmachen in Gommern unbedingt erlaubt

Anfassen und mitmachen waren am Sonntagnachmittag im Heimatverein Gommern ausdrücklich erwünscht. So konnten die Besucher in ihre Kindheit „zurückreisen“.

Gommern - „Wir spielen!“ Das Motto des neuen Teils der Dauerausstellung des Heimatvereins Gommern ist durchaus wörtlich zu nehmen. Zur Eröffnung am Sonntag war Christel Döring beim Jangeln nicht zu schlagen. Mit Ulrich Grimm und Ute Lüdicke warf sie Münzen, die so dicht wie möglich an der Wand landen mussten. Dabei erinnerten sich die Zuschauer, dass Schachteln eigentlich auch noch in die Spielesammlung aufgenommen werden könnte. Beim Schachteln wird mit einem Finger eine Streichholzschachtel in die Luft befördert. Landet sie hochkant, gibt es dafür die Höchstzahl von zehn Punkten.