Schon jetzt geht zu Stoßzeiten des Berufsverkehrs kaum noch etwas in Gommern. Wenn die zwar schon seit Langem offizielle Bedarfs-Umleitung von der A2 hin zur A14 über die B246a durch Gommern ab Montag verstärkt ausgeschildert wird, dürfte an der Kreuzung Salzstraße/Magdeburger Straße/Martin-Schwantes-Straße eine Blechlawine vorprogrammiert sein.

Gommern - Eigentlich ist die Bundesautobahn A2 ziemlich weit entfernt von Gommern. Doch ab Montag rückt sie auch in der Einheitsgemeinde verstärkt in den Fokus des Interesses. Zwar ist die B 246a, die durch Gommern führt, schon jetzt Teil einer Umleitungsstrecke, doch ab Montag soll diese Strecke vermehrt und verstärkt ausgewiesen werden (Volksstimme berichtete).

Sollte es aufgrund der Bauarbeiten zwischen Lostau und Burg-Ost auf der A2 zu Staus oder Unfällen kommen, kann auf Gommern damit ab der kommenden Woche eine gigantische Blechlawine zurollen.

Zerreißprobe für Anwohner

Die bisher als Geheimtipp geltende Bedarfsumleitung über Burg, Möckern, Gommern und Schönebeck hin zur A14 und zurück auf die A2 wird damit in den kommenden Monaten zur nervenaufreibenden Zerreißprobe sowohl für Anwohner als auch für Autofahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer in Gommern.

Davon zeigt man sich auch wenig begeistert im Rathaus. „Im Rahmen der Bauarbeiten auf der A2 wurden wir vor Monaten darüber informiert, dass Gommern Teil einer Umleitung ist, die im Bedarfsfall ausgewiesen wird. Wir spüren den gestiegenen Verkehr schon seit längerer Zeit, vor allem wenn im Bereich A14 Abfahrt Schönebeck, Kreuz Magdeburg oder auf der A2 Richtung Berlin Ereignisse sind. Diese Strecke wird schon häufig genutzt. Das merkt man insbesondere, wenn sich die Intensität der Lkw, die durch die Altstadt fahren, enorm erhöht oder man fast 20 Minuten braucht, wenn man in der Dornburger Straße die Straßenseite wechseln möchte“, äußert sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) auf Nachfrage der Volksstimme.

„Für ein solches Verkehrsaufkommen ist unsere Altstadt aufgrund der Enge an sich nicht ausgelegt. Die dann verstärkte Ausschilderung der Strecke ist für uns ein deutliches Zeichen, wieder in das Horn zu blasen, dass wir eine Ortsumgehung B 246a - am besten Plötzky-Gommern, so wie es mal angedacht war - dringend benötigen, um den innerstädtischen Verkehrskollaps zu vermeiden“, mahnt Jens Hünerbein an.

Einheitsgemeinde nicht an Entscheidung beteiligt

Er habe als Bürgermeister zwar die Interessen der Ein- und Anwohner zu vertreten, verstehe aber auch die Notwendigkeit, den Verkehr der A2 umzuleiten. „Sollte es auf der A2 zu Staus oder auch zu sehr bedauerlichen Unfällen kommen, muss der Verkehr ja irgendwo lang“, so Hünerbein.

In die neuen Planungen, die die B 246a explizit als Umleitung ausweisen wird, sei Gommern nicht eingebunden worden, ist weiterhin zu erfahren. „Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass man andere Varianten gefunden hätte, wenn wir gesagt hätten, dass wir das nicht wollen. So bedauerlich es jetzt die kommenden Monate auch sein wird, wir müssen es ertragen“, sagt Jens Hünerbein, der selber Anwohner der Umleitungsstrecke ist.

Wie wird mit zu erwartenden Straßenschäden umgegangen? Bestes Beispiel ist Ladeburg, das immer wieder Teil einer Umleitungsstrecke war, wenn auf der B 184 gebaut wurde. Die Ortsdurchfahrt wurde massiv beschädigt und soll daher demnächst saniert werden.

Schon jetzt Straßenschäden

„Die Straßenschäden haben wir bereits jetzt schon aufgrund der exorbitanten Nutzung. In einem Gespräch mit der Landesstraßenbaubehörde haben wir dahingehend angemerkt, dass die Straße durch die gehäufte Nutzung durch Lkw in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir müssen sehen, wer dann welche Kosten zu tragen hat“, sagt Jens Hünerbein.

Im neuralgischen Dreieck Dornburger Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Salzstraße wurden vor einiger Zeit schon verkehrsberuhigende Maßnahmen mit einer Tempobeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde ergriffen. „Ich hoffe, dass sich Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auch daran halten. Sollten wir feststellen, dass sich nicht daran gehalten wird, werden wir Kontakt zur Polizei aufnehmen und um verstärkte Kontrollen bitten“, warnt Jens Hünerbein übereifrige Fahrer.