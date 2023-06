In Burg bei Magdeburg wird am Sonnabend, 17. Juni 2023, ein Kleinfeldturnier angepfiffen, in dem viel vom 1. FC Magdeburg steckt. 28 Freizeitteams sind dabei.

Anstoß in Burg bei Magdeburg: So viel FCM steckt im Kleinfeldturnier

Burg - Der erste Titel könnte schon vergeben sein, obwohl der Ball noch gar nicht rollt. Das Kleinfeldturnier vom Kinder- und Jugendforum Burg geht am Sonnabend, 17. Juni 2023, in seine dritte Runde. Mit 28 Teams treten

so viele Freizeitkicker auf dem Sportareal vom PSV Burg an der Koloniestraße wie noch nie gegeneinander an. „Das Interesse ist riesig“, beschreibt Organisator Jacob Zeuch die Resonanz in diesem Jahr.