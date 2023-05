Der Mangel an Medikamenten ist auch im Jerichower Land spürbar und macht vor dem Krankenhaus vor Helios nicht Halt. Was in Burg fehlt und wie der Betreiber reagiert.

Burg - Die Lage auf dem Medikamenten-Markt spitzt sich zu, Apotheken und Ärzte melden SOS, was die Versorgung angeht. Die Mangellage hat dramatische Züge angenommen, wie Apotheker im Jerichower Land auf Volksstimme-Nachfrage die gegenwärtige Situation einschätzen. Einen Engpass gibt es unter anderem bei Antibiotika – insbesondere für Kinder – , Krampflöser, Penicillin und auch einige Insuline. So ist die Lage in den Krankenhäusern von Helios in Burg, Vogelsang und Zerbst.