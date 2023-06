Der Mangel an Medikamenten ist auch im Jerichower Land spürbar und macht vor dem Krankenhaus vor Helios nicht Halt. Was in Burg fehlt und wie der Betreiber reagiert.

Antibiotika und Penicillin: Was der Mangel an Medikamenten für Helios Klinik in Burg bedeutet

Medikamente fehlen nicht nur in Apotheken, sondern auch in Krankenhäusern wie von Helios in Burg.

Burg - Die Lage auf dem Medikamenten-Markt spitzt sich zu, Apotheken und Ärzte melden SOS, was die Versorgung angeht. Die Mangellage hat dramatische Züge angenommen, wie Apotheker im Jerichower Land auf Volksstimme-Nachfrage die gegenwärtige Situation einschätzen. Einen Engpass gibt es unter anderem bei Antibiotika – insbesondere für Kinder – , Krampflöser, Penicillin und auch einige Insuline. So ist die Lage in den Krankenhäusern von Helios in Burg, Vogelsang und Zerbst.