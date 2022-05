Organisierter Widerstand Anwohner wollen Bauprojekt in der Heidestraße in Lostau verhindern

In Lostau will sich jetzt eine Bürgerinitiative gründen mit dem Ziel, ein Bauprojekt im Ort zu verhindern. Die Liste der in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe und deren Adressaten ist lang. Unterstützung erhalten die Anwohner von einigen Ortschafts- und Gemeinderäten.