Im Fall der vermeintlichen Vergewaltigung von zwei jungen Frauen auf einem Spielplatz in Burg laufen die Ermittlungen. Wie ist der aktuelle Stand?

Anzeige zu vermeintlicher Vergewaltigung in Burg: Was passiert bei Falschaussage?

Auf diesem Spielplatz in Burg-Nord soll sich die Vergewaltigung abgespielt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Nach der vermeintlichen Vergewaltigung am 22. Juli gegen 2 Uhr auf einem Spielplatz in Burg-Nord sind die Ermittlungen der Polizei immer noch nicht abgeschlossen. „Es handelt sich immer noch um ein laufendes Verfahren“, sagte Revierleiter Thomas Kriebitzsch am Dienstag gegenüber der Volksstimme. Dazu gehöre, dass die Aussagen der Anzeigenden auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft würden.