„Apfelkernchen“ zieht es von Biederitz nach Menz

Das „Apfelkernchen“ in Menz wird sich an der Reformpädagogik nach Maria Montessori orientieren (hier ein Symbilbild), trilingual (deutsch, englisch und spanisch) arbeiten und eine Vollverpflegung anbieten, bei der jeden Tag frisch gekocht wird.

Menz/Biederitz - „Wir möchten uns vergrößern. In Biederitz haben wir dazu keine passenden Räumlichkeiten gefunden“, sagte Katrin Malina auf Nachfrage der Volksstimme. Dafür sei das jedoch in Menz gelungen. Seit 2019 betreibt die freiberufliche Dozentin die Kindertagespflege „Apfelkernchen“ in Biederitz, Bahnhofstraße. Künftig möchte sie eine zweite Tagespflege eröffnen, also zehn statt bisher fünf Kinder im Alter zwischen 0 und drei Jahren betreuen. Liefen die Bauarbeiten wie geplant, sei die Eröffnung in Menz zum 1. August vorgesehen. Komme doch noch etwas dazwischen, wollen sie spätestens 2024 in Menz starten.