Gommern - Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und Apotheker werden von Apotheken in ganz Sachsen-Anhalt dringend gesucht. Die Liste mit den Stellenangeboten auf der Seite der Apothekerkammer nimmt gar kein Ende. In Konkurrenz mit anderen Bereichen ziehen öffentliche Apotheken jedoch häufig den Kürzeren. So mache sich beispielsweise die 2022 neu eingeführte Stationspflicht für Apotheker in niedersächsischen Krankenhäusern auch in Sachsen-Anhalt bemerkbar, zählte Frank Zacharias, Inhaber der Schlossapotheke in Gommern, auf. Die Apotheken hätten das Problem, mit den Gehältern, die andere bieten, nicht mithalten zu können.

