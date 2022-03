Baukran weicht drittem Rohbau Arbeiten an Kita-Nebau in Lostau laufen gut, Kosten werden deutlich steigen

Der Rohbau ist fertig und bis Ende dieses Jahres soll das Gebäude „voll verschlossen“ sein. Die Arbeiten am Neubau von drei Kita-Gebäuden am Sportpark in Lostau gehen voran.