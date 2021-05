Archäologen finden Reste des ehemaligen Franziskanerklosters in Burg

Bis Mitte August dauern die archäologischen Grabungen in der Klosterstraße in Burg an, bevor der 150 Meter lange Abschnitt grundhaft saniert wird. Bereits jetzt sind die Experten auf zahlreiche Zeugnisse des ehemaligen Franziskanerklosters gestoßen.

Archäologin Ivana Zivic fertigt von den Funden in der Burger Klosterstraße Zeichnungen an. Im Hintergrund erläutert Grabungsmitarbeiter Bernd Labrenz Sonnhild Noack, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung/Bauen, sowie Stadt-Pressesprecher Bernhard Ruth die skelettierten Funde.

Grabungsmitarbeiter Bernd Labrenz legt in einer Tiefe von 1,70 Metern einzelne Knochen frei. Foto: Mario Kraus

Vorsichtig pinseln Ivana Zivic und Bernd Labrenz menschliche Knochen frei, die noch immer gut erhalten sind. Hier in der Burger Klosterstraße gehen die Archäologin und ihr Mitarbeiter der Geschichte der 1073-jährigen Stadt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Erst später, vermutlich in der zweiten Augusthälfte, kann der 150 Meter lange Straßenabschnitt grundhaft saniert und in Form einer Mischverkehrsfläche ausgebaut werden. Diese Arbeiten sollen sich bis 2022 erstrecken.

Zivic ist mit ihrem zweiten großen Grabungsprojekt mehr als zufrieden. Wo derzeit jeder Meter penibel untersucht wird, befand sich schließlich ein Franziskanerkloster, „das um 1500 aufgelöst wurde“. Dazu gehörte auch ein Friedhof, wo in den vergangenen Wochen bereits 17 Skelette freigelegt wurden. Die Bestattungen damals waren oftmals primitiver Art. Während die etwas höhergestellten Personen schon damals in Särgen zu Grabe getragen wurden, blieb für andere nur einen Leinentuch übrig. Auch ein Domherr hat nach ersten Hinweisen um 1280 hier seine letzte Ruhestätte gefunden, sagt Ivana Zivic.

Anthropologen untersuchen Knochenteile

Die Funde, die genau dokumentiert und aufgezeichnet werden, sind schon deshalb etwas Besonderes, weil sie in naher Zukunft Aufschlüsse über die Lebensverhältnisse, Todeszeitpunkte, Krankheiten und Ernährung der Menschen in Burg zu dieser Zeit geben sollen. „Dazu werden die Knochen von Anthropologen genauestens untersucht“, erklärt die Archäologin. Deren Ergebnisse werden auch für die Fortschreibung der Burger Heimatgeschichte von großem Interesse sein, sagt der städtische Pressesprecher Bernhard Ruth. Auch deshalb, weil die weiteren Grabungen in Richtung Oberstraße möglicherweise zeigen werden, wie das Kloster mit Kirche, Kreuzgang oder Kapitelsaal einst aufgebaut war. Historische Unterlagen dazu gibt es so gut wie nicht. Gesichert ist, dass das Franziskanerkloster – ein Armenkloster – in der Mitte bis zum Ende des 13. Jahrhunderts in der Brüdergasse, später Franz-Seldte-Straße, dann Brüderstraße am Eingang zur späteren Klosterstraße errichtet wurde. Der Name Brüderstraße kommt in diesem Zusammenhang von den so genannten Kalandbrüdern, einem Zusammenschluss von Geistlichen und Laien, die ihren Versammlungsort jeweils am Monatsersten im Kloster bei den Mönchen auswählten. Bestätigt ist auch, dass sich Teile des Klosters unter der ehemaligen Comeniusschule und dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus befanden.

Ehemaliges Schulprojekt des Roland-Gymnasiums

Auf die Spuren dieses Klosters machten sich auch Schüler des Burger Roland-Gymnasiums und legten im Jahr 2007 unter dem Haus II sogar Teile des Klosterkellers frei, wie die Volksstimme berichtete. Dabei wollten die angehenden Abiturienten mit ihrem Lehrer Andreas Korbmacher seinerzeit eigentlich ein ganz anderes Thema erforschen. Weil das nicht funktionierte, verfolgten sie schließlich die Idee des ehemaligen Lehrers und profunden Stadthistorikers Klaus Möbius, das Franziskanerkloster weiter zu erforschen. Ihre Arbeit sollte tatsächlich von Erfolg gekrönt sein, wie sich auch mit Hilfe des inzwischen verstorbenen Stadthistorikers Gerhard Mittendorf herausstellte. So konnten die jungen Entdecker, die auch in Archiven blätterten, herausfinden, dass zu dieser Zeit keine weiteren Klöster in der Stadt existierten. Sie gingen auch der Frage nach, nach welchem Prinzip Klöster überhaupt aufgebaut wurden. Am Ende der Projekttage gelang es ihnen sogar, eine alte Treppe freizulegen, die aus Feldsteinen und Klosterziegeln hergestellt worden war. Zusätzlich bargen die Schüler alte Keramikscherben sowie eine Unmenge an Tierknochen von Schweinen, Geflügel bis Nutrias. Vorratshaltung wurden schon damals groß geschrieben.

Sage von der eingemauerten Nonne

Die Existenz eines alten Klosters wird auch auf Stadtrundgängen immer wieder bestätigt und fußt nicht zuletzt auf die Sage von der eingemauerten Nonne. Eigentlich eine tragische Liebesgeschichte, die mit dem Tod endet. Während die junge Frau Lucretia fromm erzogen wird und ins Nonnenkloster an der Berliner Chaussee (Pieschelsche Anstalt) gehen muss, ist ihr Freund Hugo unglücklich. Der tritt schließlich Monate später ins Mönchskloster ein, weil das durch einen unterirdischen Gang mit dem Kloster in der Oberstadt verbunden war. Sein Plan: gemeinsam mit Lucretia fliehen. Doch das ging gründlich schief. Hugo kam dabei ums Leben und Lucretia starb drei Jahre später abgemagert im Gefängnis.

Kein Wunder, dass die Sage immer wieder auf großes Interesse stößt, sagt Stadtführerin und Heimatvereinsvorsitzende Karin Zimmer.