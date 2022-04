Architekten sitzen an Entwürfen für neues Besucherzentrum an der Trogbrücke Hohenwarthe

Wie Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen ankündigte, sollen in den kommenden Wochen in den Ausschüssen der Gemeinde Möser die Beratungen zu Entwürfen für ein neues Besucherzentrum beginnen.

Hohenwarthe - Das Ingenieurbüro Kirchner und Przyborowski aus Burg sitzt an den Vorentwürfen für ein neues Besucherzentrum an der Trogbrücke in Hohenwarthe. Das hatte Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) in der letzten Sitzung des Gemeinderates Möser im Jahr 2021 erklärt.