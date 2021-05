Architektenwettbewerb soll den besten Entwurf für ein Besucherzentrum an der Trogbrücke in Hohenwarthe hervorbringen

Der Gemeinderat Möser hat jetzt den Weg frei gemacht für den Neubau eines Besucherzentrums an der Trogbrücke in Hohenwarthe. Das Neubauprojekt soll höchstens 700 000 Euro kosten, einschließlich Ausstattung und Außenanlagen, legten die Gemeinderäte fest.

Hohenwarthe - Die Debatte um den Neubau eines Besucherzentrums an der Trogbrücke in Hohenwarthe blieb auch im Gemeinderat am Dienstagabend kontrovers. In den Ausschüssen war zuvor der Kostenrahmen für das Projekt auf höchstens 700 000 Euro festgelegt worden. Darüber hinaus soll der beste Entwurf für ein solches Besucherzentrum auf Wunsch der Gemeinderäte voraussichtlich im Rahmen eines Architektenwettbewerbes ermittelt werden. Rund 561 000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm stehen laut Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) in Aussicht.

Weitere finanzielle Begrenzung gefordert

Für die FDP/ Wienke-Fraktion beantragte deren Vorsitzender Christian Luckau im Gemeinderat eine Deckelung der Kosten bei 500 000 Euro. Die geplanten Mittel für ein Besucherzentrum müssten weiter reduziert werden, damit nicht am Ende die Gemeinde noch höhere Kosten zu tragen habe, so Luckau, der zur Begründung auch die regelmäßigen Preissteigerungen im Baubereich nannte.

Gemeinderat Henri Köckert (Die Linke) wollte wissen, wie hoch die Verwaltung die laufenden Kosten eines solchen Besucherzentrums einschätzt. Auch diese müssten ja eingeplant werden. Köckert sagte zudem, seit Jahren werde über die Errichtung von Spielplätzen oder die Sanierung von Jugendclubs geredet, die nicht finanziert werden könnten. Er könne es nicht verantworten, vor diesem Hintergrund einem Besucherzentrum an der Trogbrücke „in dieser Dimension“ zuzustimmen.

Marko Simon (SPD) erklärte, er sei „gegen halbe Sachen“. Ein solches Besucherzentrum sei nicht nur „eine tolle Sache“ - sie würde mit 80 Prozent der geschätzten Kosten auch noch „gut gefördert“. Das Projekt würde die Gemeinde und den Landkreis voranbringen, so Simon.

Gemeinderat Thomas Trantzschel (Die Linke) sagte: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen touristische Aktivitäten. Schon gar nicht an diesem tollen Bauwerk.“ Das Neubauprojekt sollte aber so konservativ geplant werden, dass die Gemeinde nicht am Ende statt 20 auf einmal 50 Prozent der Gesamtkosten schultern müsse. Dieses Geld würde dann anderweitig „schmerzlich fehlen“, betonte Trantzschel.

Michael Krause: Nicht zu klein denken

„Wenn wir in den vergangenen 30 Jahren immer klein gedacht hätten, gäbe es die Sporthallen in der Gemeinde Möser und viele andere Dinge nicht“, erinnerte SPD-Gemeinderat Michael Krause. So schlecht gehe es der Gemeinde Möser finanziell nicht.

Krause trat auch der Diskussion entgegen, dass die Gemeinde Möser ein solches Besucherzentrum „für andere“ finanziere. Zum einen profitiere die Gemeinde davon, zum anderen sei es im touristischen Bereich normal, dass Gemeinden und Städte Projekte mitfinanzieren, die von Touristen genutzt werden. „Die Magdeburger finanzieren ja auch Projekte, die von den Möseranern genutzt werden“, sagte Michael Krause.

Während FDP/ Wienke und die Linken zustimmten, lehnte die Mehrheit der Gemeinderäte die weitere Reduzierung der geplanten Kosten schließlich ab. Zugestimmt wurde laut Beschluss der Durchführung des Bauvorhabens „Neubau Besucherzentrum Wasserstraßenkreuz“ mit einem Kostenrahmen in Höhe von 700 000 Euro, davon etwa 561 000 Euro Fördermittel.

Absicherung im Haushalt erforderlich

Als nächstes soll das Projekt nun im Haushalt des Jahres 2021 der Gemeinde Möser finanziell abgesichert werden. Dann sollen Planung, Bauantragstellung und die Vorbereitung des Standortes erfolgen. Ein Architektenwettbewerb soll eingeleitet werden, aus dem verschiedene Gestaltungsvarianten hervorgehen sollen, die der Gemeinderat dann beraten will.

Der Neubau eines Besucherzentrums an der Trogbrücke in Hohenwarthe war 2016 bereits im so genannten Integrierten Entwicklungskonzept der Gemeinde Möser vorgesehen worden. Die Gemeinde erhofft sich einen „großen Marketingeffekt“ und die „Positionierung der Gemeinde im internationalen Wissenschafts- und Techniktourismus“. Durch den Ausfall anderer Projekte war der Neubau in der Leader-Förderung Anfang des Jahres überraschend nach vorn gerückt.

Das neue Besucherzentrum soll mindestens einen Empfangsbereich für Touristen, Toiletten, einen Vortragsraum enthalten. Über die Einrichtung einer Cafeteria sind sich die Gemeinderäte noch uneins. Für Fahrradtouristen sollen Schließfächer und Abstellflächen entstehen.