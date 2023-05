In Burg bei Magdeburg rätseln Autofahrer, warum an einer bekannten Tankstelle kein Benzin Super E10 zu haben ist. Und das schon seit Wochen. Nun gibt es Aufklärung.

Tanken nicht möglich - Warum es an einer Shell-Tankstelle kein Benzin Super E10 gibt

Ärger bei Autofahrer in Burg

An der Shell-Tankstelle in Burg bei Magdeburg kann seit längerem kein Benzin Super E10 getankt werden.

Burg - Wer seinen Wagen mit Benzin Super E10 befüllen möchte, steuert die Shell-Tankstelle in Burg bei Magdeburg vergeblich an. Und das seit mehreren Wochen. Der Kraftstoff wird am Standort nicht angeboten. Dahinter steckt keine Strategie des großen Konzerns oder Pächters, wie einige Autofahrer im Jerichower Land bereits vermuteten.