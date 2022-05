niedriger Versorgungsgrad Ärztemangel: Dem Jerichower Land gehen die Zahnärzte aus

Schon jetzt ist der Versorgungsgrad im Jerichower Land einer der niedrigsten in Sachsen-Anhalt. Der Landkreis hat das „bohrende“ Problem offenbar erkannt und will vermehrt junge Zahnärzte in die Region locken.