Junge Forscher in Magdeburg Astronomie für Kinder und Jugendliche: YoungStarWalkers beobachten Sterne und Planeten
Die Jugendgruppe „YoungStarwalkers“ bietet für Kinder und Jugendliche aus dem Jerichower Land diverse astronomische Angebote an. Das Projekt wurde von der jungen Möseranerin Finja Lubig ins Leben gerufen. Was Kinder hier erleben können.
12.02.2026, 17:57
Möser - Polarlichter, Kometenschauer und Sonnenfinsternisse - der Nachthimmel mit seinen Körpern hat die Menschheit seit jeher fasziniert. So auch viele Kinder und Jugendliche aus dem Jerichower Land. Für genau solche hat Finja Lubig (16) aus Möser vor rund zwei Jahren die Jugendgruppe „YoungStarWalkers“ bei der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg (AGM) gegründet.