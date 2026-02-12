Die Jugendgruppe „YoungStarwalkers“ bietet für Kinder und Jugendliche aus dem Jerichower Land diverse astronomische Angebote an. Das Projekt wurde von der jungen Möseranerin Finja Lubig ins Leben gerufen. Was Kinder hier erleben können.

Finja Lubig (rechts) hat die Gruppe „YoungStarWalkers“ ins Leben gerufen. Hier bei der Beobachtung einer partiellen Mondfinsternis.

Möser - Polarlichter, Kometenschauer und Sonnenfinsternisse - der Nachthimmel mit seinen Körpern hat die Menschheit seit jeher fasziniert. So auch viele Kinder und Jugendliche aus dem Jerichower Land. Für genau solche hat Finja Lubig (16) aus Möser vor rund zwei Jahren die Jugendgruppe „YoungStarWalkers“ bei der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg (AGM) gegründet.