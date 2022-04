Auch Wählen will gelernt sein: Engagierte Courage-AG in Gommern begleitet Juniorwahl an der Europaschule

Die Europaschule Gymnasium Gommern beteiligte sich zu Wochenbeginn an der Juniorwahl. Mitglieder der Courage-AG führten in allen Klassen Workshops durch. Gestern konnten die Fünft- bis Zwölftklässler ihre Stimmen abgeben. Das Ergebnis wird am Sonntagabend veröffentlicht.

Gommern - Überprüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses, Aushändigung der Stimmzettel, Wahl in der Wahlkabine und Einwurf des gefalteten Stimmzettels in die verplombte Wahlurne. Wie in einem echten Wahllokal lief gestern die Juniorwahl an der Europaschule Gymnasium Gommern (EGG) ab. Den Wahlvorstand hatten Mitglieder der Courage-AG gebildet.