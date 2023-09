Der Kitaförderverein der Stadt Möckern machte am vergangenen Wochenende in Grabow Station. Auf dem Sportplatz wurde zu einem bunten Familienfest eingeladen.

Grabow - Eine gute Resonanz fand das diesjährige Familienfest des Kitafördervereins der Stadt Möckern auf dem Sportplatz in Grabow. Auch wenn die An- und Abreise aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch gesperrten Autobahn 2 und dem Riesenstau auf der L 52 besonders beschwerlich war.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Ortschaft Grabow, den Heimatverein Grabow sowie die Ortsfeuerwehr Grabow, die mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort war, das besichtigt werden konnte. Zur Eröffnung präsentierten Mädchen und Jungen der Grabower Kindertagesstätte „Bussi Bär“ und des Schulhortes ein kleines Programm.

Das Familienfest wurde genutzt, um den neu gestalteten Bauwagen aus DDR-Zeiten seiner Bestimmung zu übergeben. Der Wagen wurde mit Unterstützung von vielen fleißigen Helfern umgebaut.

Der Bauwagen von Peter Lustig soll in Zukunft den Kindern unter der Leitung von Nadine Burghardt zum Forschen, Experimentieren, basteln, Malen und Übernachten dienen. Auch möchte man von dort aus Fledermäuse beobachten. Man kann in dem Bauwagen Freunde treffen, lesen, tanzen, Musik hören und vieles mehr. Die ersten Einrichtungsgegenstände sowie ein paar Wachteln sind schon in dem Wagen zu finden. „Hier haben die Kinder das Sagen“, erklärte Nadine Burghardt anlässlich der feierlichen Übergabe.

Ortsrallye mit Laufrad und Buggy

Und auch Bianka Bernstedt, Vorsitzende des Kitafördervereins der Stadt Möckern, wünschte für die Zukunft alles Gute und übergab eine Tüte Löwenzahn.

Der Freizeitreiterhof Küsel war neben dem Ponyreiten auch mit einer Pferdekutsche präsent. Foto: Bettina Schütze

An einigen Stationen konnten sich die kleinen und großen Besucher erfreuen. Dazu gehörten zum Beispiel der Tattoos-Stand, eine Bastelstraße mit Kreativem aus Ton, Fußball spielen, Kegeln und eine Hüpfburg. Es gab auch ein Zielwerfen mit Belohnung sowie eine Ortsrallye über zirka zehn Kilometer mit Laufrad und Buggy. Zauberer Alfinito unterhielt die Mädchen und Jungen mit seinen Zauberkunststücken.

Die kleinen Besucher konnten sich auf ihren Armen ein kleines Tattoo aufbringen lassen. Foto: Bettina Schütze

Das Team des Freizeitreiterhofes Küsel um Nicole Hintze war mit dem Ponyreiten und einer Pferdekutsche sowie einigen Souvenirs vor Ort. Alle Einnahmen daraus kommen zu einhundert Prozent dem Freizeitreiterhof in Küsel zugute.

Beim Zielwerfen wurde die Belohnung fürs Treffen zurück geworfen. Foto: Bettina Schütze

Der Kitaförderverein wurde im September 2011 gegründet. Aktuell zählt er 92 Mitglieder und Firmen. Der Förderverein ist gemeinnützig und möchte die Elternarbeit vielseitig gestalten. Zu den Zielen des Kitafördervereins gehören vor allem die nachhaltige Vernetzung der Kindertagesstätten in der Stadt Möckern, die Durchführung vieler gemeinsamer Veranstaltungen, die Förderung des Mitgestaltungsrechtes der Eltern der Kinder, die materielle und ideelle Unterstützung von Vorhaben der Kindertagesstätten sowie die Förderung von zusätzlichen Aktivitäten.