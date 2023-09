Wer bezahlt für die Schäden, die nach den Unfallstaus auf der Autobahn 2 durch Lkw auf den Umleitungsstraßen in Möckern entstanden sind? Eine Liste wurde erstellt.

Auf Flucht vor Stau auf der Autobahn 2: So viel Schaden richten Autofahrer und Lkw in Möckern an

Möckern - Kaputtgefahrene Bankette, Absenkungen im Kurvenbereich und brüchige Gehwegplatten: das hohe Verkehrsaufkommen in den Orten von Möckern (Jerichower Land) nach den schweren Unfällen auf der Autobahn 2 hat nicht nur Anwohnern und Autofahrern viele Nerven gekostet, sondern auch an den Straßen ganz deutliche Spuren hinterlassen. Wer kommt für die Schäden auf?

In der Einheitsgemeinde Möckern hat man nun eine Liste erstellt, in der sämtliche Schäden an den Straßen im Gemeindegebiet dokumentiert worden sind, die von den zahlreichen Lkw auf der Umleitungsstrecke verursacht worden sind. Und die Liste kann sich sehen lassen: Bei den zehn aufgeführten Straßen ergibt sich eine Gesamtschadenssumme von 92.600 Euro.

Noch offen, wer die Rechnung zahlt

Meldungen über Schäden gibt es etwa aus Drewitz, Magdeburgerforth, Hohenziatz, Räckendorf, Lübars, Loburg, Theeßen und Wörmlitz. Die Liste spiegelt die vielen offiziellen und inoffiziellen Wege wider, auf denen sich die Blechlawine zuletzt fernab der gesperrten A 2 durch die Einheitsgemeinde wälzte.

Nicht inbegriffen sind auf der Schadensliste der Stadt die Kosten des Landkreises, des Landes und des Bundes, so Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger. „Wir haben jetzt in allen Orten die Hinweise auf Schäden geprüft. Es war vorher mit dem Landkreis besprochen worden, dass alle Gemeinden ihre Schäden aufnehmen und dem Landkreis zuschicken. Der Kreis reicht die Liste weiter an das Ministerium“, beschreibt die Stadtchefin den weiteren Verlauf und fügt hinzu: „Was da jetzt dabei rauskommt, steht auf einem anderen Blatt.“

Die vom Tiefbauamt erstellte Liste wurde an den Landkreis Jerichower Land geschickt, erklärt Doreen Krüger: „Ich möchte jetzt schon wissen, ob uns die Schäden ersetzt werden und wann. Wenn das Land bezahlt, ist alles kein Problem. Ansonsten müssen wir prüfen, wie es haushaltstechnisch klappen kann.“ Klar sei, dass die Schäden irgendwann behoben werden müssten.

Schäden auf den Gemeindestraßen

Aus Sicht der Stadtbürgermeisterin besonders ärgerlich: Es wurden auch einige Bankette kaputtgefahren, die gerade erst wieder neu gemacht worden waren.

Die schlecht ausgeschilderte Umleitung der Autobahnentlastung macht Möckerns Stadtchefin mitverantwortlich für die entstandenen Schäden an den Gemeindestraßen.

Landesministerium wartet auf Gesamtliste

Eine Nachfrage im zuständigen Ministerium gestern ergab, dass eine Schadensliste aller betroffenen Straßen noch nicht vorliegt. Das könnte sich Ende der kommenden Woche ändern, hieß es gestern aus der zuständigen Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB).

Die Behörde hatte die Straßenmeistereien in dem betroffenen Bereich aufgefordert, eine Analyse aller Schäden an Bundes- und Landesstraßen vorzunehmen, bestätigte gestern LSBB-Präsident Stefan Hörold. Mit dem Landkreis Jerichower Land sei abgesprochen, dass auch die Schäden an Kreis- und Kommunalstraßen eingereicht werden sollen.

Ministerium bekommt komplette Liste zugeschickt

Mit einer kompletten Zusammenstellung aller durch die staubedingte Mehrbelastung entstandenen Straßenschäden rechnet die Behörde in der kommenden Woche. Ein zusammengeführter Bericht geht dann an das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Ob das Land für die entstandenen Kosten an den Straßen aufkommen wird, ist noch nicht geklärt. „Gemäß des Straßengesetzes müssen Straßen im Rahmen ihrer öffentlichen Widmung den Verkehr aufnehmen“, formulierte es der LSBB-Präsident gegenüber der Volksstimme. Eine Kostenübernahme sei Abstimmungssache der jeweiligen Straßenbaulastträger. Deren Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.