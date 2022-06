Auf Sammelplatz in Biederitz sind Stauden und Rasenmahd erlaubt

Stauden und Rasenmahd gehören zu den Dingen, die auf dem Grünschnittsammelplatz in der Gerwischer Straße in Biederitz abgegeben werden können.

Biederitz - Der Grünschnittsammelplatz der Gemeinde Biederitz, in der Gerwischer Straße, in Biederitz behält seine aktuellen Öffnungszeiten noch bis zum 26. Oktober dieses Jahres bei. Er ist in dieser Zeit mittwochs und freitags, von 16 bis 18 Uhr, geöffnet sowie sonnabends, in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr.