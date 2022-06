Aufenthalt in Burger Parkanlagen bald noch angenehmer

Wer den Burger Flickschupark, Goethepark oder Weinberg aufsucht, für den erhöht sich in Kürze der Wohlfühlfaktor. Dafür hat die Stadt mit einer wichtigen Investition gesorgt.

Burg - Was lange währt, wird endlich gut. Wer die Burger Parkanlagen zu Spaziergängen oder Veranstaltungen aufsucht, kann dort ab dem nächsten Quartal auch einem ganz menschlichen Bedürfnis nachgehen. Seit Dienstag verfügen alle drei Grünflächen über moderne und barrierefreie WC-Automaten. Nach den Tiefbauarbeiten in den vergangenen Wochen wurden die im Süden Deutschlands vorgefertigten Toilettenhäuschen mit spezieller Krantechnik installiert. Jetzt erfolgen noch die entsprechenden Abschlüsse an das Wasser-, Abwasser- und Stromnetz. Anschließend werden die Türen geöffnet.