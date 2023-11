Körbelitz - Die knallroten Werbesegel der Sparkasse waren schon von weitem zu sehen. Im Fachjargon werden sie auch Beachflags genannt, doch an Strandleben war an jenem Novembermittag nicht zu denken. Ins Schwitzen kamen die rund 100 Akteure, die das Kreditinstitut zusammengetrommelt hatte, aber trotzdem, nachdem sie an den Flaggen von der Bundesstraße 1 abgebogen und in Richtung freies Feld gefahren waren.

Sie halfen mit, den nächsten Sparkassenwald Ostdeutschlands wachsen zu lassen. Das Gemeinschaftsprojekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Sparkasse MagdeBurg im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums und der PS-Lotterie der Sparkassen im Rahmen ihres 30-jährigen Bestehens, hat sich die Wiederaufforstung im Jerichower Land auf die Fahnen geschrieben.

3.500 junge Bäume sollten in die Erde gebracht werden. Dafür standen neben den Setzlingen auch ausreichend Spaten zur Verfügung. Und die Mitarbeiter der Sparkasse packten genauso an wie die Vertreter der Lotteriegesellschaft, der Schutzgemeinschaft und die Jugendlichen.

Zum Auftakt hatte es noch eine Spendenübergabe gegeben. Die Schutzgemeinschaft konnte sich über 17.500 Euro freuen.

Spuren des Klimawandels

Dann aber ging es ans Werk. Der erste Spatenstich erfolgte durch den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse MagdeBurg, Jens Eckhardt, das Vorstandsmitglied Uwe Adelmeyer, den Geschäftsführer der Lotteriegesellschaft, Frank Axel, gemeinsam mit Anne-Katrin Blisse, der Landesgeschäftsführerin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Sachsen-Anhalt (SDW).

Die Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Menschen, die die Schönheit und Gesundheit des Waldes erhalten wollen, gleichzeitig aber auch die waldschonende Nutzung befürworten. Sie sehen sich als Anwälte für die Natur und wollen die natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch, Tiere und Pflanzen erhalten. Wir wollen das Verhältnis der Menschen zum Wald verbessern, denn die Menschen und vor allem die Jugendlichen entfremden sich von der natürlichen Umwelt immer mehr.

Rund 100 Akteure nahmen an der Wiederaufforstungsaktion bei Körbelitz teil. Fotos: Thomas Pusch

Die restlichen Bäume wurden Hand in Hand von 60 engagierten Mitarbeitern der Sparkasse sowie 38 Jugendlichen aus der Region in den Boden gebracht. Und die taten damit ein wahrhaft wichtiges Werk, denn der Klimawandel hat auch in Möser Spuren in den umliegenden Wäldern hinterlassen.

„Eine geringe Artenvielfalt der Bäume trägt neben Ursachen wie Trockenheit oder dem Borkenkäfer zur Verschärfung der Problemlage bei. Beim Wiederaufforstungsprojekt des Waldgebietes ist deshalb unter dem Stichwort Biodiversität viel Wert auf die sorgfältige Auswahl der Baumarten gelegt worden“, erklärt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Die Wahl für die 3.500 Setzlinge fiel deshalb auf junge Eichen. Davon versprechen sich die Experten der SDW, die Sparkasse MagdeBurg und die PS-Lotterie eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Wiederbewaldung.

25. April ist besonderer Tag

Baumpflanzaktionen gehören bereits seit rund 75 Jahren zu den zahlreichen Aktivitäten der Schutzgemeinschaft. „Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt“, heißt es auf deren Internetseite.

Und dieses Motto nimmt die SDW auch ernst. Bei der größten Mitmachaktion zum Tag des Baumes, der am 25. April im Kalender steht, werden jedes Jahr deutschlandweit mehr als 100.000 Bäume gepflanzt. Das Spektrum reicht dabei von der Pflanzung von Wildlingen bis zu stattlichen Bäumen in Städten oder entlang von Alleen.