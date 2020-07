Die Schwimmhalle in Burg soll saniert werden. Das Wasser ist schon lange aus dem Becken - nun soll das restliche Inventar auch weg.

Burg l Die Burger Schwimmhalle wird bald in neuem Glanz erstrahlen. Doch bevor es mit der grundhaften Sanierung losgehen kann, muss die alte Einrichtung erstmal raus. Und die wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern kommt unter den Hammer - und zwar den eines physisch nicht vorhandenen Online-Auktionators.

Der lobt nun also den höchsten Preis für die Gerätschaften aus. Dass es einige Interessenten dafür gibt, zeigt ein kurzer Blick auf die Internetseite. Und das, obwohl noch bis zum Morgen des 24. Juli 2020 Zeit ist.

Besonders heiß begehrt, scheint die Auktionsnummer 111 - die Edelstahl-Treppe ins Schwimmbecken hinein. Die Eckdaten überzeugen Treppen-Liebhaber: 5-stufig und für Höhenunterschiede von etwa 1,30 Meter, 1,15 Meter breit, etwa zwei Meter lang und zwei Handläufe. Da können viele nicht nein sagen. Derzeit (Stand Dienstag) gibt es schon 13 Gebote und bisher liegt der Preis bei ordentlichen 210 Euro.

Bilder Heiß begehrt scheint die Treppe ins Becken. Screenshot: Dan Tebel/www.troostwijkauctions.com



Für das Kassenhäuschen findet sich sicherlich auch noch ein Liebhaber. Screenshot: Dan Tebel/www.troostwijkauctions.com



Auch eine Augen-Spülstation wird versteigert. Screenshot: Dan Tebel/www.troostwijkauctions.com



Naturbaum vs. Kunststoff-Pflanze

Oder darf es etwas mehr Grün sein? Dann wäre die Nummer 100 genau das Richtige: der Naturbaum. Der eine oder andere Besucher erinnert sich vielleicht noch an das gute Stück. Schön gewachsen und garantiert niemals in der Vergangenheit zu trocken, liegt der aktuelle Preis für den Sauerstoffspender bei 40 Euro. Wer keinen grünen Daumen hat, kann im Übrigen auch auf Kunststoff-Varianten zurückgreifen.

Etwa Nostalgie kommt sicherlich auf, wenn man die eigene Haarpracht unter die höhenverstellbaren Standföne hält. Bis auf Menschen ohne Behaarung auf der oberen Kopfregion hat vermutlich die große Mehrheit der Badegäste den Kopf darunter gehalten. Da kommt schon ein bisschen Wehmut auf. Aber keine Sorge, es gibt einige der gebrauchten Geräte zu ersteigern.

Wer sich auf den nächsten Besuch nach der Sanierung besonders intensiv vorbereiten möchten, kann auch die Sauna- und Baderegeln erstehen. "In Holzeinhausung, wandmontiert, Abmaße: etwa 400 x 600 Millimeter" steht in der Beschreibung. Macht vielleicht auch über der Couch was her - und dabei wird auch noch was gelernt. Perfekt! Vielleicht auch ergänzend etwas für den Flur - das Motiv: "Öffnungszeiten Schwimmhalle".

Auch Sauna-Freunde kommen auf ihre Kosten. Entweder darf es gleich die gesamte Anlage sein oder wer die schon hat, kann sie mit einer Deko-Landschaft aus Abbruchsteinen/Findlingen etwas aufhübschen.

Kassenhäuschen im Angebot

Wer zum Beispiel künftig Eintritt vorm Betreten des eigenen eigenen Grundstücks verlangen will, kann auf das orginale Kassenhäuschen bieten. Ob die Preisliste dran bleibt, ist noch nicht klar. Aber drei Euro für einen Erwachsenen wird vermutlich eher schwer auf Akzeptanz bei den Freunden stoßen. Mindestens 195 Euro müssen für das Häuschen auf den Tisch gelegt werden. Ob sich da jemand findet, bleibt abzuwarten.

In jedem Fall hat aber die Augen-Spülstation für die Wand schon einen neuen Besitzer gefunden. Mindestens 20 Euro lässt er oder sie sich das Utensil kosten.

Aber bei allem Jux: natürlich werden auch diverse Uhren, Bänke, Abfalleimer, Umkleidekabinen, diverse technische Geräte in allen Größen und Formen sowie Fahrraständer mit ein bisschen Glück Menschen finden, die daran ihren Gefallen finden. Und ein bisschen alte Erinnerungen an dei vergangenen Zeiten können in jedem Fall nicht schaden.