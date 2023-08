Auf der Blumenthaler Straße rollt der Verkehr wieder, die Arbeiten an der Kreuzung zur Grünstraße. Die Grünstraße selbst wird noch eine Weile ausgebaut.

Ausbau der Grünstraße in Burg geht noch lange Zeit weiter

Burg - Auf der Blumenthaler Straße herrscht seit 15. August wieder freie Fahrt, der Ausbau der Grünstraße wird ist unterdessen voll im Gange. Der erste Bauabschnitt war mit der Freigabe des Kreuzungsbereiches abgeschlossen worden. Wegen der verzögerten Lieferung von Material musste in mehreren Kolonnen gearbeitet werden, damit der Verkehr rechtzeitig zum Schuljahresbeginn wieder rollen konnte. Wie geht es weiter?

Die Grünstraße ist derzeit zwischen der Blumenthaler und der Nachstraße nicht befahrbar. Die Baumaßnahme der Stadt mit den Stadtwerken Burg und dem Wasserverband Burg, die die dort verlegten, teilweisen Jahrzehnte alten, Leitungen erneuern, hatte im April begonnen und endet voraussichtlich im September kommenden Jahres mit der Freigabe des letzten Abschnittes zwischen Kesselstraße und Franzosenstraße.

Mehr Platz für Fahrräder

Mit der Grünstraße beginnt das Konzept der Stadtverwaltung, mehr Raum für Fahrräder und Fußgänger zu schaffen, den Autoverkehr auf der anderen Seite zu reduzieren.

Nach dem Ausbau wird die Grünstraße als Fahrradstraße ausgewiesen. Das heißt, der übrige Verkehr muss sich den Zweirädern unterordnen. Für Fahrzeuge wird sie Einbahnstraße sein, Fahrräder können sie auch entgegen der Fahrtrichtung befahren.

Die Parkplätze am Straßenrand fallen weg, so können die Bürgersteige großzügiger gestaltet werden. „Wir sind im Zeitplan“, so Bau-Fachbereichsleiterin Sonnhild Noack.