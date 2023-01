Ausgediente Bäume werden abgeholt

Möser - vs - In Schermen sammeln die Kameraden der Jugendfeuerwehr am kommenden Sonnabend, 7. Januar, ab 9 Uhr wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Das kündigte Ortsbürgermeister Marko Simon (SPD) an. Eine Spende für die Jugendarbeit der Ortsfeuerwehr sei willkommen, so Simon.