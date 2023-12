Einen herzlichen Abschied von der Spitze der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Möser erhielt Wilma Fischer in dieser Woche. Die Landesseniorenvertretung zeichnete sie mit dem Pokal der Herzen aus, den Britta Krüger in der Hand hält.

Möser. - Nach 43 Jahren an der Spitze der Ortsgruppe der Volkssolidarität Möser wurde Wilma Fischer in dieser Woche unter großer Anerkennung ihrer Leistung aus ihrem Ehrenamt verabschiedet. So ganz zieht sie sich aber noch nicht zurück. Als Mitglied des Vorstands und der Ortsgruppe bleibt die 86-Jährige weiterhin aktiv.

„Ich weiß, dass ich die Aufgabe in gute Hände lege“, sagte Wilma Fischer. Als Tandem kümmern sich künftig Andreas Fritsche, Vorsitzende, und Marlene Schreier, stellvertretende Vorsitzende, um die Ortsgruppe Möser.

68 Jahre außergewöhnlich

Die Möseraner sind mit mehr als 170 Mitgliedern eine der größten Ortsgruppen der Volkssolidarität in Sachsen-Anhalt. Während sich in den vergangenen Jahren immer mehr Gruppen aufgelöst haben, ging die Entwicklung in der Gartenstadt in die entgegengesetzte Richtung: Die Ortsgruppe gewann an Mitgliedern hinzu. Das sei Wilma Fischer gelungen, weil sie auf eine Mischung aus bewährten und neuen Angeboten gesetzt habe, sagte Andrea Fritsche in ihrer Würdigung. Zumba, Singen, Linedance, Modenschau und Reisen zählte sie unter anderem auf. Aber auch Schicksalsschläge gemeinsam zu tragen, gehöre dazu.

„68 Jahre Volkssolidarität in einem Menschen ist etwas ganz außergewöhnliches“, sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Er würdigte ihr Engagement für die Ortsgruppe und für die Volkssolidarität auf allen Ebenen bis zum Bundesvorstand. 2014 erhielt Wilma Fischer das Bundesverdienstkreuz.

„Liebe Wilma, du hast viel für deine Heimat, viel für uns getan.“ Ihr offenes Ohr, ihre charmante, wenn notwendig kämpferische Art hob Steffen Burchhardt hervor. Auf ihre „viel Liebe im Herzen“ kam Bürgermeister Bernd Köppen (parteilos) zu sprechen. Sein Nachfolger Marko Simon (SPD), der Ende Januar sein Amt antritt, sorgte während der Weihnachtsfeier der Ortsgruppe für heitere Momente im Saal des Landhauses Möser, als er von seiner ersten Begegnung mit Wilma Fischer erzählte. Als Schüler hatte er sie, als er mit einem Freund zurück vom Sportunterricht zur Schule lief und, sich die beiden Jungen unterwegs eine Plasteflasche zukickten, aus Versehen gegen das Schienbein getroffen.

Pokal der Herzen

„Es war wichtig, euch beide an der Seite zu haben“, bedankte sich Ortsbürgermeister Peter Hammer (SPD) bei Wilma Fischer und Michael Bremer im Namen des gesamten Ortschaftsrates. Zusätzlich zu ihrem Engagement in der Volkssolidarität war Wilma Fischer politisch im Kreistag und im Gemeinderat Möser aktiv gewesen. Die große Mitgliederzahl in der Ortsgruppe spiegele den Zusammenhalt wider. Mit dem Seniorenwohnen sei ein besonders wichtiges Projekt gelungen.

„Frag mal Wilma Fischer.“ So lautete eine häufige Auskunft, wenn sich Britta Krüger, vor 38 Jahren noch ganz neu bei der Volkssolidarität, mit dem einen oder anderen Sachverhalt vertraut machen wollte.

Die Landesseniorenvertretung ehrte Wilma Fischer mit ihrem Pokal der Herzen. Die Widmung lehnt sich an Albert Schweitzer an: „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen“.