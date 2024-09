Die gebürtige Magdeburgerin Astrid Buchmüller und ihr Mann haben das gemeinsame Haus in Gommern verkauft und ihren Traum verwirklicht: Auswandern nach Griechenland.

Von Gommern in den süden

Astrid Buchmüller ist nach Kreta ausgewandert. Im Örtchen Roumeli hat sie ihr neues Zuhause gefunden und genießt zusammen mit ihrem Mann das griechische Leben und die sonnigen Tage, so wie hier auf dem Foto in ihrem Garten.

Gommern/Roumeli. - „Wir sind am 31. Dezember 2023 in unserem neuen Zuhause angekommen“, sagt Astrid Buchmüller und strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist gerade in ihrer alten Heimat Gommern zu Besuch. Sie sieht glücklich aus, während sie über ihr neues Zuhause spricht. Es befindet sich auf der griechischen Insel Kreta.