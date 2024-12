An der Kreuzung Kanal-/Sandstraße kam es im vergangenen Jahr zu dem Zwischenfall.

Burg. - 9. November 2023: Jungen und Mädchen ziehen fröhlich durch Hohenwarthe. Es ist Martinsumzug. Doch ein Autofahrer kann mit dieser Fröhlichkeit sogar nichts anfangen. Er will an der Sperrung vorbei über die Kanalstraße fahren, dabei fährt er einen Feuerwehrmann und eine Warnbake an. Nun ist der Fall vor dem Amtsgericht Burg gelandet.