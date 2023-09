Wörmlitz - Irgendwie ungerecht: Als es während des Wörmlitzer Nachtausscheides am Sonnabend wirklich darauf ankam, hatte keiner die Zeit gestoppt. In den beliebten feuerwehrsportlichen Wettkampf „Löschangriff Nass“ auf dem Wörmlitzer Reitplatz platzte kurz nach 19 Uhr die Alarmierung und aus heiterem Himmel wurde für die Wörmlitzer Gastgeber aus Spaß Ernst.

Brand fast vorm Gerätehaus

Unmittelbar vor dem Wörmlitzer Feuerwehrgerätehaus in der Lindenstraße geriet ein Lieferfahrzeug eines Menü-Bringdienstes in Brand. Laut Polizei war die Ursache Brennpaste, die das Essen warmhält. Diese lief aus bisher unbekannten Gründen aus und entzündete so das Fahrzeug. Während der Fahrer das Fahrzeug noch rechtzeitig und unverletzt verlassen konnte, brannte das Fahrzeug kurz darauf komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Eierlauf mit zusammengebundenen Beinen war eine Disziplin beim diesjährigen „Zwischenspiel" des Wörmlitzer Nachtausscheides. Stephen Zechendorf

Die Wörmlitzer Feuerwehrleute hatten sofort ihre Vorbereitung auf den anstehenden ersten Durchlauf im Wettkampf abgebrochen und schalteten auf Ernstfall-Modus. Sie fehlten daraufhin für über eine Stunde beim bunten Treiben auf dem Reitplatz. Spontan übernahmen andere die Aufgaben als Zeitnehmer. Erst zum „Zwischenspiel“ – einem unterhaltsamen Geschicklichkeitslauf zwischen den beiden Durchgängen - stießen die Wörmlitzer Brandhelfer wieder zum Turnier dazu und durften ungeachtet des Endergebnisses als „moralischer Sieger“ gelten.

Die Feuerwehr Wüstenjerichow absolvierte den Löschangriff Nass mit sehr historischer Technik. Stephen Zechendorf

Es sind verschiedene Gründe, die den Wörmlitzer Nachtpokal so beliebt machen, dass regelmäßig Wehren aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus anreisen. Zum einen sind es die abgewandelten Varianten des üblichen „Löschangriffs“. Dieses Mal mussten die 13 Erwachsenenteams und drei Jugendwehren beim zweiten Lauf von der Mitte der Wettkampfbahn starten, statt wie üblich auf Höhe der Tragkraftspritze. Für eine besondere Atmosphäre sorgt auch der späte Beginn um 18 Uhr: So findet ein Teil der Läufe unter Flutlicht statt. Einen weiteren Vorteil benannte Gerd Pieper von der Feuerwehr Rietzel: „Es ist entspannter, wenn man erst abends anfängt. Dann hat man am Tag seine Verpflichtungen - anders als beim Kreis- oder Stadtausscheid, bei dem man morgens schon antreten muss und der ganze Tag dabei draufgeht.“ Für einen besondern Spaß sorgte die Wehr aus Wüstenjerichow. Die Kameraden brachten ihre alte Handdruckspritze aus dem Jahr 1898 mit und absolvierten damit den Löschangriff in gar nicht schlechter Zeit. Am Ende nahm der Vorjahressieger den Wanderpokal wieder mit nach Hause. Schartau siegte vor Rietzel und Wollin. Die Jugendmannschaft der Gastgeber nahm erstmals beim Wörmlitzer Nachtausscheid teil.