Auf der Autobahn 2 bei Magdeburg klemmt es: Ab Magdeburg-Zentrum geht es in Fahrtrichtung Berlin nur schleppend voran. Die Baustelle ab Lostau wird zur Staufalle.

Magdeburg - Seit März 2023 ist die Baustelle auf der Autobahn 2 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Lostau und Theeßen (Jerichower Land) eingerichtet, seit Anfang Mai 2023 wird der Verkehr in diesem Abschnitt über die Fahrbahn in Richtung Hannover verschwenkt. Die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn Richtung Berlin sind angelaufen. Ab Magdeburg-Zentrum müssen sich Autofahrer auf lange Fahrtzeiten einstellen, es geht nur schleppend voran. Es dauert circa 30 Minuten länger. Tendenz steigend.

Ab dem Verkehrsknoten Magdeburg-Zentrum geht es in Fahrtrichtung Berlin nur sehr zäh voran, der Autobahnverkehr kommt teilweise zum Erliegen. Grund dafür ist, dass das Nadelöhr ab der Anschlussstelle Lostau zur Staufalle wird: Wegen des Feiertags am Donnerstag - Christi Himmelfahrt - und der Aussicht auf ein verlängertes Wochenende mit dem Brückentag am Freitag sind viele Fahrzeuge auf der A2 unterwegs.

Die ist mit über 40.000 Fahrzeugen, die den Bereich der Autobahn im Jerichower Land täglich nutzen, ohnehin schon sehr gut frequentiert. Da wirkt die Baustelle wie eine zusätzliche Bremse, wenn man so will.

Laut ADAC sind der Mittwoch sowie der Sonntag die beiden Tage in dieser Woche, an denen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen auf der A2 zu rechnen ist. Am Freitag und Sonnabend soll es deutlich ruhig zugehen.

Bis Dezember 2023 soll die Fahrbahn Richtung Berlin saniert werden. Die Piste imm Jerichower Land hat fast drei Jahrzehnte auf dem Buckel. Etwas mehr als 30 Millionen Euro werden in das Großprojekt investiert.