Autobahn 2: So rollt der Verkehr zwischen Lostau und Theeßen im Bereich der Baustelle

Lostau - Neue Woche, neuer Fortschritt. So lässt sich das Baustellengeschehen auf der Autobahn 2 im Jerichower Land zusammenfassen. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Lostau und Theeßen lässt die Autobahn GmbH die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin sanieren. Wie der Verkehr in dieser Woche rollt ...