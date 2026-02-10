Das klirrend kalte Winterwetter verabschiedet sich aus dem Jerichower Land - Autofahrer müssen aber weiter mit glatten Straßen rechnen. So wird das Wetter in Burg und Genthin.

Autofahrer aufgepasst in Burg: Glatteis droht weiter auf den Straßen - nur wenig Sonne erwartet

Blick auf die Autobahn 2 im Jerichower Land: Autofahrer werden vor Nebel gewarnt.

Burg - Mit dem Ende der Winterferien steigen die Temperaturen im Jerichower Land langsam wieder an. Eine Entwarnung für Autofahrer in Burg und Genthin gibt es aber nicht.

Das Thermometer verlässt in diesen Tagen den Minusbereich und klettert nun auf bis zu 7 Grad Celsius an. So sieht die Wettervorschau für den Landkreis laut wetter.de aus.

Nieselregen und wenig Sonne bestimmen das Wetter im Jerichower Land

Gefrierender Regen und Glatteis sorgen weiter für Gefahr, wie es aus Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst hervorgeht. Gut: Am Dienstag sind bis zu sieben Sonnenstunden möglich.

Dann verabschiedet sich aber die Sonne und es regiert wieder das Grau am Himmel. Es ist dann auch wieder verstärkt mit Nieselregen zu rechnen.