Autofahrer im Jerichower Land: Sechs Monate Beeinträchtigungen drohen

Vehlitz (vs) - Am Montag, 21. März, beginnen an der Vehlitzer Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 246a planmäßige Sanierungsarbeiten. Anlieger und Verkehrsteilnehmer müssen sich knapp sechs Monate lang auf Beeinträchtigungen und längere Fahrtwege einstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bis voraussichtlich Ende August dieses Jahres wird die Fahrbahn des rund 1,2 Kilometer langen Streckenabschnitts vom westlichen Ortseingang bis zur Ehlebrücke in Richtung Möckern erneuert. Zunächst werden die alten Asphaltschichten exakt 38 Zentimeter tief abgefräst und anschließend in gleicher Stärke neu aufgebaut.

Die Kosten dafür betragen rund eine Millionen Euro. Während der Arbeiten, die in zwei Abschnitten realisiert werden, muss die Baustrecke voll gesperrt werden. Die großräumige Umleitung führt über Leitzkau (B 184), dann weiter über die Landesstraße 60 bis kurz vor Möckern auf die B 246a und von hier aus über Wallwitz nach Vehlitz (Gegenrichtung analog).