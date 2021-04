Autos in Gerwisch müssen Motorrädern ausweichen, um Kollision zu verhindern

Schwarz bekleidete Motorradfahrer haben in Gerwisch mehrere Autofahrer in Bedrängnis gebracht.

Um 13:20 Uhr fuhren am Donnerstag zwei Motorradfahrer auf der Bundesstraße 1 durch Gerwisch. Sie waren aus Richtung Magdeburg kommend auf dem Breiten Weg unterwegs. Auf Höhe der Sparkassenfiliale in Gerwisch fuhren beide Motorradfahrer mittig auf der Fahrbahn, wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte. Sie erhöhten so stark ihre Geschwindigkeit, dass der Gegenverkehr ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Vor den Motorrädern fuhr ein Auto, das stark abbremste und laut Polizeimeldung ausweichen musste als die Motorradfahrer von hinten angerast kamen. Dabei sei das Auto mehrfach gegen den Bordstein gefahren, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin sei im 5. Monat schwanger und habe aufgrund von Übelkeit nach dem Vorfall einen Arzt aufsuchen müssen.

Jetzt sucht das Polizeirevier Jerichower Land nach den Motorradfahrern. Sie seien als „schwarz bekleidet“ beschrieben worden, beide Motorräder hätten einen dunklen Farbton gehabt. Das abbremsende Fahrzeug im Gegenverkehr soll silberfarben gewesen sei, so die Polizei. Hinweise zu den beiden Motorradfahren und dem Geschehen auf dem Breiten Weg in Gerwisch nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.