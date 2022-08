Azubis bleiben im Jerichower Land Mangelware

Am 1. August hat das Ausbildungsjahr begonnen. Doch noch immer haben nicht alle Betriebe einen Auszubildenden gefunden. Nachwuchsmangel, auch im Jerichower Land.

Zwei Auszubildende bei Porsche lernen die Funktionsweise des Hybridantriebes. Auch die großen Unternehmen merken den Rückgang an Auszubildenden, die der demografische Wandel mit sich bringt, für kleinere Betriebe im ländlichen Raum ist die Situation aber vielfach prekärer.

Burg - Es gibt Regionen in Deutschland, da hat ein Drittel der Betriebe keine einzige Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz bekommen. So dramatisch ist die Situation im Jerichower Land nicht, aber auch hier herrscht Nachwuchsmangel. Was tun?