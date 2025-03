Nach B1-Vollsperrung in GErwisch Mega-Baustelle verursacht hohen Schaden an Umfahrungsstrecke

Die Nachwehen der B1-Baustelle in Gerwisch reißen nicht ab. Nun müssen die Umleitungsstrecken repariert werden. Wann die Bauarbeiten starten und was das kostet.

Mega-Baustelle verursacht hohen Schaden an Umfahrungsstrecke

Nach B1-Vollsperrung in GErwisch

Die Umleitung der B1-Sanierung in Gerwisch zog die Seedorfer Straße und Lostauer Straße in Mitleidenschaft. Wann die Reparatur der Straßen startet.

Gerwisch/Biederitz. Ganze sieben Monate dauerte die Sanierung der Bundestraße B1 in Gerwisch an. Das belastete nicht nur die ansässigen B1-Händler, sondern führte auch zu Schäden an den Umleitungsstrecken. Denen blühen nun die nächsten Bauarbeiten.