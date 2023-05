Wer auf der Suche nach Abkühlung und Badespaß ist, wird in Gommern, Dannigkow, Niegripp, Parchau und Zabakuck fündig. Die Wasserqualität der Seen wurde überprüft.

Baden im Jerichower Land: So steht es um die Wasserqualität der Seen im Landkreis

Burg - Das Wetter im Jerichower Land nimmt wieder Anlauf und lädt zum Gang zum Badesee ein. Zum Start in die neue Freiluftsaison hat das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt die Wasserqualität der ausgewiesenen Badegewässer im Land unter die Lupe genommen. Mit dem Kulk in Gommern und dem Plattensee in Dannigkow im Süden, dem Niegripper und Parchauer See im Westen sowie dem Zabakucker See im Norden verfügt der Landkreis über fünf solcher Badestellen. So haben sie abgeschnitten.