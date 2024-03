Großeinsatz Bagger brennt: Feuerwehren Burg, Parchau, Ihleburg alarmiert

Einsatz der Feuerwehren Burg, Parchau und Ihleburg am Montagnachmittag: In der Chausseestraße in Parchau brennt ein Bagger. Die Wehren können Schlimmeres verhindern.