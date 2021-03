Am Marienweg in Burg entstehen derzeit zehn Bungalow-Wohnungen. Dafür werden von der Wobau 700.000 Euro in die Hand genommen.

Burg l Wobau-Geschäftsführerin Bärbel Michael und Christian Gaensewich von der Burger Firma ASG kennen sich. Eine kurze Absprache genügt, damit die weiteren Arbeiten im großzügig zugeschnittenen Tageslichtbad zügig weitergehen können. Immerhin: Der bis dato etwas unscheinbare Flachbau am Ende des Marienweges wird derzeit zu einer modernen Wohnanlage umgestaltet. Die Wobau investiert dafür etwa 700.000 Euro.



Direkt angrenzend an den weitläufigen Goethepark entstehen in den kommenden Wochen zehn Bungalow-Wohnungen in Form von Ein-Zimmer-Appartements mit einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern – barrierefrei und altersgerecht. „Und alle Wohnungen werden auch über eine rund 16 Quadratmeter große Terrasse auf der Westseite verfügen“, sagt Bärbel Michael. „Der Blick ins Grüne ist so garantiert.“ Bereits Anfang April sollen die ersten Bewohner einziehen. Um den Interessenten einen Einblick in den Umbau zu geben, wird auch eine Musterwohnung bis Mitte des Monats fertiggestellt. Eine Wohnung ist bereits fest vermietet.



Wohl auch deshalb, weil die Lage für sich spricht. Nicht nur Park und Bahnhof befinden sich in direkter Nachbarschaft, auch die Schwimmhalle oder eine Arztpraxis im Gebäude des Seniorenheims. „Man wohnt ruhig und im Grünen und hat die Innenstadt ganz in der Nähe“, freut sich Michael über das neueste Bauprojekt.



500.000 Euro fürInstandhaltung

Daneben setzt die Wobau dieses Jahr rund 500.000 Euro für die laufende Instandhaltung der Wohnungen ein und um leergezogene Wohnungen wieder attraktiv herzurichten. Denn das Interesse an modernen Wohnungen reiße nicht ab. Von Vorteil sei in diesem Zusammenhang die enge Kooperation mit ansässigen Firmen in der Kernstadt und im Gewerbegebiet, das stetig wächst. So würden kurzfristig Monteur-Wohnungen, Zimmer in einer Wohngemeinschaft und normale Wohnungen für neue Mitarbeiter in Firmen angeboten. „Wir arbeiten beispielsweise mit einer Personalagentur zusammen, die polnische Beschäftigte an Firmen vermitteln kann, und helfen dabei, geeignete Wohnungen bereit zu stellen“, erläutert die Wobau-Chefin. „Auch für die Bundeswehrangehörigen in der Clausewitz-Kaserne bieten wir möblierte Wohnungen.“ Die Bundeswehr ist ein wichtiger Partner. Auch deshalb, weil mit der Regimentsbildung weitere Bundeswehrangehörige in Burg stationiert werden. Fortgeführt werden soll die Werbung für Burg in Berlin und im polnischsprachigen Raum. „Unsere Unternehmen in Burg benötigen Fachkräfte, und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass diese Leute hier heimisch werden. Vielleicht nicht in jedem Fall sofort, aber nach einer gewissen Zeit, wenn sie Gefallen an der Stadt gefunden haben“, so Bärbel Michael.



Auch für die Mieterschaft in Burg will das Unternehmen ein zuverlässiger Ansprechpartner bleiben. Die langen Öffnungszeiten von 8.30 bis 17 Uhr von montags bis freitags in der Hainstraße 18 hätten sich bewährt, um Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, auch zu späterer Stunde ohne Hektik Probleme zu klären. „Dies schätzen viele Mieter.“



1100 Wohnungen hat die Wohnungsbaugesellschaft

Zum Bestand der Wohnungsbaugesellschaft zählen aktuell rund 1100 Wohnungen. Der Mitarbeiterstamm ist seit 2013, dem Jahr der Privatisierung, von 10 auf 21 angewachsen.



Künftig soll das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit verstärkt in den Mittelpunkt gerückt werden. Mit Hilfe eines noch einzustellenden Gärtners ist unter anderem geplant, Freiflächen oder Wiesen ökologisch zu gestalten.