Bald Baumbestattung auf dem Parchauer Friedhof möglich

Parchau - Stolz blickt Pfarrer Peter Gümbel auf zwei nun saubere Flächen auf dem Parchauer Friedhof. Seit den Morgenstunden sind er und ein Team von freiwilligen Helfern auf dem Friedhof aktiv, um die Ruhestätte des Ortes schöner zu machen.

Mehrere Helfer waren dabei

„Auf einer Fläche soll eine Blühwiese angelegt werden“, erklärt der Pfarrer und deutet auf einen frisch geharkten Bereich. „Wir haben mitbekommen, dass der Landkreis eine Aktion ins Leben gerufen hat, bei der man sich kostenlos Saatgut für eine Blühwiese bestellen kann. Das ist eine tolle Idee und wir wollen dies auch auf dem Parchauer Friedhof nutzen.“ Die Helfer sind eine bunt zusammengemischte Gruppe. „Es ist kein Verein oder so etwas. Es wurde ein Aushang in Parchau gemacht, in dem Interessierte gebeten wurden, sich mit einzubringen, und erfreulicherweise haben sich ja auch einige gemeldet.“

Blühwiese auf dem Friedhof

Gegenüber der zukünftigen Blühwiese befindet sich eine weitere Fläche, die bearbeitet wird. Dort wird fleißig gegraben und geharkt. „Dort befand sich noch vor Kurzem eine Friedhofsbrache, die jetzt einen neuen Zweck bekommen soll“, erklärt der Pfarrer. Auf dieser Fläche sollen nämlich in Zukunft Baumbestattungen möglich sein. „Wir werden dort zunächst selbst einige Bäume pflanzen und dann sollen Angehörige von Verstorbenen die Möglichkeit haben, auch einen Baum zu pflanzen, wenn sie dort jemanden beerdigen“, führt Peter Gümbel aus.

Die Baumbestattung ist eine Form der Beisetzung, die in den vergangenen Jahren bekannter geworden ist. Dabei handelt es sich um eine Naturbestattung. Dabei wird die Asche des Verstorbenen in einer Urne nahe an den Wurzeln eines Baumes begraben. Die Urnenbestattung ist üblich, auf einigen Friedhöfen ist auch eine Sargbestattung möglich. Allerdings ist dies nur auf speziell vorgesehenen Flächen in Friedwäldern oder auf Friedhöfen möglich.

Erinnerung an die Liebsten

Gümbel zeigte sich erfreut, dass diese Form der Bestattung nun auch in Parchau angeboten werden kann. „Es gibt hier Familiengräber oder auch Urnengräber. In Zukunft werden die Angehörigen auch eine weitere Möglichkeit haben, eine Ruhestätte und einen Ort der Erinnerung für ihre Liebsten zu finden.“