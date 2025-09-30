„Bares für Rares“ statt „Polizeiruf“: Nach den Dreharbeiten für den ARD-Krimi beweist Ziepel mit einem ganz besonderen Flohmarkt, welche Schätze der Ort zu bieten hat und lockt damit Schnäppchenjäger aus der ganzen Region an.

In einem Stall des Ziepeler „Tierparadieses“ verbarg sich beim Hoftrödelmarkt ein wahres Trödelparadies für Jäger und Sammler.

Ziepel. - Ideen, die bewegen – so könnte man die Aktionen der „Ziepeler Landfrauen“ umschreiben. Nachdem die kreative Vereinigung erst im Sommer eine Gruppe aus Möckerns Patengemeinde Dassel nach Ziepel gelockt hatte, reichte bei der jüngsten Aktion die Sogwirkung immerhin bis nach Schönebeck, Magdeburg und in die Börde. Anlass bot der diesjährige Hofflohmarkt im gesamten Ort. Und der kam bei Händlern wie Kunden gut an.