Barocke Grabdenkmäler in Körbelitzer Kirche neu aufgestellt

Die Reste von alten Grabdenkmälern werden zurzeit in der Kirche in Körbelitz restauriert. Ihren Platz finden sie im Vorraum der evangelischen Kirche.

Restauratorin Claudia Böttcher an einer der Grabplatten von ehemaligen Körbelitzer Pastoren in der Kirche Körbelitz.

Körbelitz - Mit Claudia Böttcher und Kai Fronk sind aktuell zwei Restauratoren in der evangelischen Kirche in Körbelitz beschäftigt. Als Steinmetz ist außerdem Marcus Iden bei den Arbeiten mit vor Ort. Etwa eine Woche lang arbeiten sie an der Aufbereitung und neuen Aufstellung von so genannten Epitaphien.