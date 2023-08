Mit dem grundhaften Ausbau der Burger Grünstraße – Burgs erste Fahrradstraße – nimmt das am meisten diskutierte Straßenbauvorhaben in der Kreisstadt Fahrt auf. Ab Mitte August wird sich der umliegende Straßenverkehr sogar deutlich entspannen.

Bau der Burger Grünstraße geht voran: Im August weniger Staus in der Innenstadt

Großbaustelle Grünstraße an der Ecke Nachstraße: Dort muss geschachtet und umgepumpt werden. Bau-Fachbereichsleiterin Sonnhild Noack und Sachgebietsleiterin Iris Liebthal im Gespräch mit dem Zetieba-Vorarbeiter Mirko Kalina.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Schwere Pumpen saugen das Wasser ab, Baggerschaufeln holen jede Menge Erdreich aus der Burger Grünstraße, die seit April grundhaft saniert wird – als Gemeinschaftsaufgabe zwischen Stadt, Wasserverband und Stadtwerke Burg. „Wir sind mit dem Stand der Arbeiten zufrieden und liegen im Zeitplan“, sagt Iris Liebthal, Sachgebietsleiterin Tiefbau/Bauverwaltung in der Stadt. Ein Fakt, der in erster Linie für die Anwohner wichtig ist, die sich derzeit in Geduld üben.