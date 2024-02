Stadtentwicklung Bau von Wohnungen in Burg-Süd bei Magdeburg: Für Nokera wird mit Vorbereitungen begonnen

Die Vorbereitungen für den Wohnungsbau in Burg-Süd bei Magdeburg haben jetzt begonnen. Zwischen Yorkstraße und Südring will Nokera modernste Gebäude in Holzbauweise errichten.