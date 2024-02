Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser. - Mit insgesamt 7,2 Millionen Euro sind die Baumaßnahmen an der Sekundarschule Möser eines der größten Projekte des Landkreises in diesem Jahr. Dort entstehen eine neue Sporthalle und ein Funktionsgebäude, in dem vier Klassenräume sowie eine Mensa eingerichtet werden.