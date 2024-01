Der Protest der Landwirte gegen die Politik der Ampel-Regierung in Berlin geht weiter. Autofahrer, die die Autobahn 2 im Jerichower Land nutzen wollen, müssen am Mittwoch, 31. Januar, erneut mit Behinderungen rechnen.

Burg/Genthin. - Der Protest der Landwirte gegen die Ampel in Berlin geht deutschlandweit in die nächste Runde, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Am Mittwoch, 31. Januar, werden die Landwirte von 8 bis 15 Uhr im Jerichower Land die Autobahnauffahrten Theeßen, Burg-Ost, Burg-Zentrum und Lostau sperren. Wie beim vergangenen Mal sollen etwa 10 bis 20 Fahrzeuge dafür sorgen, dass keine Autos die Autobahn 2 befahren können. Die Vorbereitungen dauerten bis gestern Abend an. „Die Rückmeldungen sind positiv, wir rechnen mit einer großen Teilnehmerzahl“, sagte Peter Deumelandt, Geschäftsführer des Bauernverbandes Jerichower Land. Anschließend ist von 15 bis 18 Uhr wieder eine Mahnwache vor der Bauernscheune an der Bundesstraße 1 in Hohenseeden geplant. „Dort hoffen wir auf viele Interessierte, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“